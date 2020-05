Servant - Apple wygrywa sprawę o plagiat dotyczącą serialu

fot. Apple TV

Apple wygrało swój pierwszy hollywoodzki proces. Dotyczył on serialu platformy Apple TV+ Servant od M. Nighta Shyamalana. Reżyserka Francesca Gregorini złożyła w styczniu pozew przeciwko twórcom projektu, w którym napisała, że jest on plagiatem jej filmu Prawda o Emanuel z 2013 roku. Reżyserka po przegraniu procesu zapowiada odwołanie się od decyzji sądu i twierdzi, że ta decyzja to sprzyjanie potężnym ludziom i instytucjom, którzy chcą uciszyć każdego, kogo pracę kradną.

Serial opowiada o pewnej parze, Seanie i Dorothy Turner, którzy starają poradzić sobie z żałobą po stracie dziecka. Formą terapii dla małżeństwa staje się lalka, która ma udawać ich zmarłego synka Jericho. Para zatrudnia nawet opiekunkę dla zabawki. Jednak prawda o śmierci ich dziecka może nie być tym, czego nasi bohaterowie się spodziewali. Z czasem na wierzch zaczną wypływać coraz mroczniejsze sekrety. Zamówiono już 2. sezon serialu.

fot. Apple TV+

W obsadzie znajdują się między innymi Rupert Grint, Lauren Ambrose, Toby Kebbell oraz Nell Tiger Free. Twórcą projektu jest Tony Basgallop. M. Night Shyamalan pełni funkcję producenta wykonawczego całości.