Servant - teaser 3. sezonu. Kiedy premiera nowej serii?

fot. Apple TV+

Servant to amerykański psychologiczny serial w klimacie horroru, którego twórcą jest Tony Basgallop, a za jego produkcję odpowiada m.in. M. Night Shyamalan. Historia opowiada o Dorothy i Seanie, parze z Filadelfii, która zatrudnia dziewczynę o imieniu Leanne, aby była nianią dla ich małego synka Jericho. Jej przybycie otwiera drzwi dla tajemniczej, złowrogiej siły, która dostaje się do ich domu.

Do sieci trafił teaser 3. sezonu Servant, który będzie składać się z 10-ciu półgodzinnych odcinków. Premiera pierwszego epizodu jest zaplanowana na 21 stycznia 2022 roku. Kolejne będą trafiały na platformę streamingową Apple TV+ co tydzień w piątek, tak samo jak było to w poprzednich seriach. Akcja będzie rozgrywać się 3 miesiące po wydarzeniach z końcówki 2. sezonu. Zobaczcie poniżej pełną grozy zapowiedź nowej serii.

Servant - teaser 3. sezonu

W nadchodzącym sezonie ponownie zobaczymy Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free and Rupert Grint. Do obsady dołączyła Sunita Mani.