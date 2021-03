Shaka: King of the Zulu Nation - Showtime zamawia serial historyczny. Za kamerą reżyser filmu Bez litości

fot. Phillip V. Caruso/SMPS - © 2010 Brooklyn's Finest Productions

Shaka: King of the Zulu Nation będzie serialem dramatycznym składającym się z godzinnych odcinków. Producentem wykonawczym i reżyserem będzie Antoine Fuqua (Bez litości, Do utraty sił, Dzień próby, Król Artur). Scenariusz do produkcji napisali Olu Odebunmi i Tolu Awosika.

Serial będzie opowiadać historię przywódcy imperium Zulusów Shaki i jego nieprawdopodobnego dojścia do władzy, dzięki zjednoczeniu wielu plemion na rozległych obszarach Afryki na początku XIX wieku. Jego potęga przeszła do legendy, którą można porównywać z innym najważniejszymi historycznymi postaciami. W serialu zobaczymy, jak okrutne bitwy wystawiają na próbę ciało i duszę, a sojusze testują więzi miłości i przyjaźni. Wiążą się z tym złożone systemy socjologiczne, które pochłaniają ludzkie życia zarówno zwycięzców, jak i pokonanych. A wszystko to w celu stworzenia pozorów tożsamości, spełnienia i ostatecznego przetrwania.

Dla Antoine Fuqua (na zdjęciu obok Richarda Gere'a) to spełnienie marzeń, aby nakręcić historię o królu Zulusów.

Ten projekt stanowi bramę do przeszłości, która jest tak ważna dla naszej globalnej historii, a jednocześnie często jest marginalizowana. Poprzez Shakę: King of the Zulu Nation mamy nadzieję ożywić tę sagę, wszystkie łzy, pot i krew, całą radość i smutek, całą intymność, intensywność i ludzkość. Krótko mówiąc, tym razem poruszymy świat.

Shaka: King of the Zulu Nation powstanie dla stacji Showtime. Nie podano, kto wcieli się w tytułowego bohatera.