Shang-Chi kontra... Shang-Chi. Zawrzało w komiksowym What If?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Marvel's Voices: Identity #1; w jego skład weszła krótka historia o tytule What Is vs. What If, której głównym bohaterem stał się szykujący się na swój debiut w MCU Shang-Chi. Punktem kulminacyjnym tej opowieści była walka herosa z jego złowrogą wersją.

Podczas swojej wędrówki protagonista trafił do położonej na odludziu świątyni zamieszkiwanej przez Zakon Uatu - w tym przypadku mamy do czynienia z inną wersją znanego z serialu What If... ? Obserwatora. Tajemnicze istoty posługiwały się obdarzoną potężną mocą monetą Ruguo, której awers pozwala na widzenie podstawowego uniwersum Domu Pomysłów, rewers zaś na obserwację jego alternatywnych wariantów.

By zdobyć artefakt, Shang-Chi z głównej rzeczywistości Marvela musiał zmierzyć się ze swoją inną wersją: Shangiem-Chi, który zamiast sprzeciwić się ojcu, Zhengowi Zu, postanowił zostać jego pomocnikiem i następcą. Pojedynek wygrał ostatecznie heros z zasadniczego uniwersum; jak się okazuje, bez dalszego treningu z ojcem lepiej rozwinął on swoje umiejętności bitewne.

Oto fragmenty komiksu: