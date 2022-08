Shantaram - znamy datę premiery serialu. Pierwsze zdjęcie już jest dostępne

fot. materiały prasowe

Shantaram już niedługo ukaże się na platformie Apple TV+. Nadchodząca produkcja zapowiedziana została na 14 października 2022 roku. Wtedy pojawią się pierwsze trzy odsłony 12-odcinkowego sezonu. Kolejne będą publikowane co piątek aż do 16 grudnia. Wobec zbliżającej się premiery zdradzony został szczegół z fabuły serialu. Odtwórcę głównej roli - Charliego Hunnama - będziemy mogli ponownie ujrzeć na motocyklu, jak miało to miejsce w Synach Anarchii.

Shantaram

Apple TV+ ukazało pierwsze spojrzenie na nadchodzącą produkcję. Zobaczcie, jak prezentować się będzie postać Charliego Hunnama.

Shantaram - fabuła

Serial oparty jest na epickiej powieści Gregory'ego Davida Robertsa. Tytułowy Shantaram śledzi losy Lina Forda (Hunnam), który ucieka z australijskiego więzienia o zaostrzonym rygorze, a następnie szuka schronienia w Bombaju. Ucieczka nie należy do udanych, gdyż niedługo później zostaje wciągnięty w powiązania z szefem lokalnej mafii, żeby później wykorzystać swoje umiejętności w zakresie handlu bronią i fałszerstw do walki z nacierającymi wojskami rosyjskimi w Afganistanie. Poza ekscytującą epicką przygodą, serial ukazuje pełną nadziei historię miłosną. Po tym jak bohater zakochuje się w enigmatycznej i intrygującej kobiecie o imieniu Karla (Antonia Desplat), musi on wybierać między wolnością a miłością i związanymi z nią trudnościami.