Shazam 2 - ujawniono oficjalny tytuł filmu

Warner Bros.

W sieci od dłuższego czasu trwały spekulacje na temat oficjalnego tytułu filmu Shazam 2. Do tej dyskusji przyłączył się sam reżyser, David F. Sandberg, który prześmiewczo zaproponował nazwę Shazam!! - drugi wykrzyknik miałby być symbolem kontynuacji. Inny postulowany przez twórcę tytuł to Shazam! Now the Kids Have Facial Hair. Żarty na tym polu dobiegły końca; w trakcie wirtualnego konwentu DC FanDome ujawniono, że produkcja wejdzie do kin jako Shazam: Fury of the Gods.

Niestety, w czasie panelu nie podano żadnych innych szczegółów związanych z nadchodzącą ekranową opowieścią (może poza zapowiedzią tajemniczego gościnnego występu). Możemy jednak zakładać, że pojawią się w niej Zachary Levi (Shazam), Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman), Asher Angel (Billy Batson), Marta Milans (Mama Rosa), a także portretujący dorosłe wersje herosów Adam Brody, Ross Butler, D.J. Cotrona, Meagan Good i Michelle Borth.

Shazam: Fury of the Gods ma wejść na ekrany kin 4 listopada 2022 roku.