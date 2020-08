Shazam 2 jeszcze nie powstał, ale są już recenzje fanów. Reżyser pokazuje fałszywy zwiastun

fot. materiały prasowe

Shazam! to film komiksowy Warner Bros., w którym w roli głównej występują Zachary Levi i Asher Angel. Produkcja została na tyle ciepło przyjęta przez fanów, że doczeka się kontynuacji. Choć do powstania produkcji jest jeszcze daleka droga, to pojawiły się pierwsze recenzje fanów w serwisie Letterboxd, gdzie użytkownicy mogą oceniać i komentować dzieła filmowe.

To doprowadziło do powstania fałszywego zwiastuna kontynuacji, który udostępnił sam reżyser pierwszej odsłony, David F. Sandberg. Twórca żartobliwie potraktował pojawiające się opinie i zamieścił je w formie cytatu na fałszywym materiale wideo promującym drugą część. Zobaczcie:

https://twitter.com/ponysmasher/status/1294108905920819200

Shazam 2 powstanie i według pierwotnych planów miał się ukazać w kinach 1 kwietnia 2022 roku. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa, przesunięto film na 4 listopada 2022 roku.