The Batman - John Turturro o swojej roli gangstera i swoim doświadczeniu z Mrocznym Rycerzem

The Batman jest projektem owianym tajemnicą. Nic oficjalnego nie wiemy o fabule i mamy jedynie kilka ogólnych informacji o tym, kto wciela się w jaką postać. Wiemy więc, że John Turturro gra słynnego komiksowego gangstera, Carmine'a Falcone'a.

Aktor udzielił wywiadu portalowi The Inquirer, w którym podzielił się tym, jak bardzo jest podekscytowany dostaniem tej ważnej roli.

- Gram złoczyńcę. Gdy dorastałem, uwielbiałem Batmana, ale jestem bardziej fanem Zorro! Nie ma Batmana bez Zorro. Kiedy miałem 5 lat, myślałem, że jestem jak Zorro z mieczem. Miałem kij, którym cały czas biłem swojego ojca. Wtedy na ekranie pojawił się Batman. Było to bardzo ekscytujące - wspomina.

Wyjaśnił też, że czytał trochę komiksów, a jego synowie są fanami DC Comics. Dlatego jest zaznajomiony z tym światem. Lubi twórczość Matta Reevesa, który jest reżyserem The Batman.

Oczywiście aktor nic wielkiego nie zdradził, ale przynajmniej możemy zobaczyć jego podejście do projektu.

Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione zdjęcia do The Batman. Praca na planach wszystkich filmów i seriali została zawieszona do odwołania. Zostanie to zmienione wówczas, gdy zostanie opanowana pandemia koronawirusa.