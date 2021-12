She-Hulk - szef MCU, Kevin Feige, ma zabawną rolę w serialu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa plotka o She-Hulk pochodzi od KC Walsha, dziennikarza Geeks Worldwide. W podcascie Straight Outta Gotham zdradził, bazując na swoich źródłach, że Kevin Feige będzie mieć rolę w serialu. Według jego źródeł główna bohaterka, Jennifer Walters, znana też jako She-Hulk będzie łamać czwartą ścianę, jak w komiksach, czyli będzie zwracać się między innymi do widzów. O tym już wiedzieliśmy.Podobnie jak robił to Deadpool w swoich filmach. Będą jednak również sceny, w których Jennifer (w tej roli Tatiana Maslany) zwraca się bezpośrednio do Kevina Feige. Mają być to sceny komediowe, więc być może będzie się śmiać z jakichś elementów uniwersum. Nie wiadomo jednak, czy Kevin Feige pojawi się i jej odpowie. Do tej pory producent ani razu nie zdecydował się na cameo w filmach i serialach MCU.

Walsh dodaje, że najpewniejszym porównaniem będzie tutaj Deadpool. Serial ma być bardzo podobny w stylu prezentowania humoru, ale nie będzie przekraczać określonej przez MCU kategorii wiekowej. To też będzie też przykład dla widzów, jak ewentualnie Deadpool ze swoim charakterystycznym poczuciem humoru poradziłby sobie z niższą kategorią wiekową.

She-Hulk - premiera w 2022 roku na Disney+.

