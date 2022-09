She-Hulk - co może wydarzyć się w finale? Wideo podpowiada: nowy kostium Daredevila i powrót Abominacji

Fot. Materiały prasowe

Zbliżamy się do wielkiego finału Mecenas She-Hulk. Do końca serialu Disney+ pozostały jedynie 3 odcinki. Użytkownik KostisPat257 z Reddita stworzył wideo ze wszystkimi oficjalnymi materiałami promocyjnymi, których do tej pory nie pokazano w produkcji. Filmik trwa około 49 sekund i zobaczycie go poniżej. Należy jednak pamiętać o tym, że niektóre sceny mogły zostać wycięte z ostatecznej wersji, nawet jeśli użyto ich już w zapowiedziach.

Co zobaczymy w ostatnich odcinkach Mecenas She-Hulk? Materiał wideo zdradza, że Jennifer Walters umówi się na randkę z Joshuą, którego poznaliśmy w epizodzie weselnym. Na bohaterkę polują paparazzi, poza tym fani znów zobaczą Emila Blonsky'ego, czyli Abominację, który tym razem wydaje się prowadzić grupę wsparcia dla byłych złoczyńców - w tym wątku w zapowiedziach pojawiły się postacie z komiksów, między innymi Man-Bull.

Poza tym w finale powinni się pojawić Wrecking Crew i grupa, która przypomina oddziały Kontroli Bezpieczeństwa, a także znany z komiksów Frog-Man. W dodatku we wcześniejszych materiałach promocyjnych było widać Matta Murdocka rozmawiającego z Jen w barze.

Ostatnią ekscytującą rzeczą mogą być nowe kostiumy. Zarówno She-Hulk powinna dostać swój nowy superbohaterski strój, jak i Daredevil - w jego przypadku ma być bardzo komiksowy i być może to najbardziej wyczekiwana scena przez fanów Marvela.

Co przewidujecie po tych scenach w finale? Czekacie, czy nie? Dajcie znać w komentarzu.

