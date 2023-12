Sierota 3 - William Brent Bell pracuje nad nową częścią horroru. Będzie dużo zwrotów akcji

fot. Dark Castle Entertainment // Eagle Vision

Horror Sierota z 2009 roku został wyreżyserowany przez Jaume Collet-Serrę. Opowiada o młodym małżeństwie, które przeżywa dramat po stracie nienarodzonego dziecka. Chcąc przywrócić życiu namiastkę normalności, więc decydują się na adopcję dziewięcioletniej Esther. Kate zauważa, że po przybyciu dziewczynki do domu dochodzi do niecodziennych zdarzeń i aktów przemocy. W końcu okazuje się, że Esther nie jest taka, jaką się wydaje.

Jaume Collet-Serra nie powrócił za kamerę prequela filmu, w którym Esther ucieka z zakładu psychiatrycznego w Estonii, aby później podszywać się pod zaginioną córkę bogatej rodziny. Reżyserem horroru Sierota. Narodziny zła był tym razem William Brent Bell. Produkcja spotkała się z niezłymi reakcjami ze strony krytyków - w serwisie Rotten Tomatoes ma 70% "świeżości" (pozytywnych opinii) przy średniej ocenie 6,0/10.

W rozmowie z The Hollywood Reporter filmowiec, który promuje swój nowy horror Lord of Misrule powiedział, że obecnie pracuje nad trzecią częścią Sieroty.

Kiedy kilka tygodni temu spotkałem scenarzystę [Davida Coggeshalla, scenarzysta Sieroty. Narodziny zła] na pokazie Lord of Misrule, rozmawialiśmy o jego nowym filmie Plan wycieczki, powiedział mi: "Chcę po prostu pisać scenariusze do filmów z serii Sierota, ponieważ dają dużo wolności. Możesz zrobić wszystko". A teraz, gdy w przypadku drugiej części poszliśmy w innym kierunku, zasady franczyzy pozwalają na wszystko, co tylko możliwe.

Następnie przyznał, że presja związana z tym, aby w nowym filmie przebić zwroty akcji z pierwszych dwóch części, nie daje mu spać w nocy.

David Leslie Johnson-McGoldrick, który wraz z Alexem Macem współtworzył pierwszą część, był bardzo zaangażowany w realizację drugiej, stwierdził: "Film Sierota oparty jest na zwrotach akcji. To właśnie musi mieć". A wiedząc, na jakim etapie procesu już jesteśmy, jestem niezwykle podekscytowany zwrotami akcji, które nas czekają.

Przypomnijmy, że w tytułową sierotę wcielała się Isabelle Fuhrman, która powtórzyła rolę w prequelu. Nie wiadomo czy powróci w trzecim filmie z serii.

