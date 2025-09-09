Sigourney Weaver o serialu Obcy: Ziemia. "Nie mogę uwierzyć, że to jest produkt telewizyjny"
Sigourney Weaver, czyli największa gwiazda serii Obcy, miała okazję już obejrzeć najnowszy serial, a zatem Obcy: Ziemia. Aktorka miała o nim do powiedzenia same miłe słowa.
Ksenomorf od dekad straszył na wielkim ekranie z lepszym lub gorszym skutkiem, ale dopiero niedawno zadebiutował na małym ekranie. Noah Hawley przed premierą serialu zapowiadał powrót do korzeni przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych i świeżych motywów. Jak się to udało? Najwidoczniej dobrze, skoro serial poleciła sama Ellen Ripley, czyli niezastąpiona Sigourney Weaver.
W trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto Collider zapytał Sigourney Weaver o polecany przez nią serial obecnie emitowany w telewizji lub na streamingu, który miała okazję obejrzeć. Aktorka nie zastanawiała się długo nad odpowiedzią.
Przyznała też, że ceniła pracę Noah Hawleya jeszcze przed premierą Obcy: Ziemia. Chodziło jej konkretnie o serial Fargo.
