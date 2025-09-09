Sigourney Weaver o serialu Obcy: Ziemia. "Nie mogę uwierzyć, że to jest produkt telewizyjny"

fot. 20th Century Fox

Reklama

Ksenomorf od dekad straszył na wielkim ekranie z lepszym lub gorszym skutkiem, ale dopiero niedawno zadebiutował na małym ekranie. Noah Hawley przed premierą serialu zapowiadał powrót do korzeni przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych i świeżych motywów. Jak się to udało? Najwidoczniej dobrze, skoro serial poleciła sama Ellen Ripley, czyli niezastąpiona Sigourney Weaver.

Będzie Łowca czarownic 2. Klapa Vina Diesela doczeka się kontynuacji

W trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto Collider zapytał Sigourney Weaver o polecany przez nią serial obecnie emitowany w telewizji lub na streamingu, który miała okazję obejrzeć. Aktorka nie zastanawiała się długo nad odpowiedzią.

To, co podziwiam w tym serialu to fakt, że nie jest tylko skupiony na ksenomorfie. Pokazuje, jak będzie się mieszkało w naszym świecie za 100 lat. Skala całego serialu jest większa niż normalnego projektu o Obcym. To fascynujące. Serial porusza kwestię tego, co się dzieje z naszym światem, co będzie w nim ważne, jak wielką rolę odegra chciwość. Ten serial rozwija motywy, który zawsze były częścią tego świata. Jest też pięknie nakręcony i ma cudowną obsadę. Szczerze mówiąc nie mogę uwierzyć, że to jest produkt telewizyjny.

Przyznała też, że ceniła pracę Noah Hawleya jeszcze przed premierą Obcy: Ziemia. Chodziło jej konkretnie o serial Fargo.

Ranking najpotężniejszych ksenomorfów. Który jest najsilniejszy?