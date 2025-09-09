fot. materiały prasowe

Reklama

Jak donosi Variety, Lionsgate planuje film Łowca czarownic 2. 92-letni Michael Caine planuje powrót z emerytury, by ponownie zagrać rolę z jedynki, a Vin Diesel powróci jako tytułowy bohater. Za produkcję odpowiada firma Diesela One Race Films oraz Lionsgate.

Łowca czarownic 2 – co wiemy?

Jeszcze umowa Caine'a nie została sfinalizowana, ale ma zagrać Dolana, kapłana, który pomaga wojownikowi Kaulderowi. Obaj aktorzy grali razem w Łowcy czarownic z 2015 roku. Film zebrał 147 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów, więc był klapą finansową. Jednakże od tego czasu osiągnął wielki sukces na rynku DVD/Blu-ray i streamingu. W 2025 roku wciąż jest jednym z najpopularniejszych filmów na Netflixie w USA. To zmotywowało Vina Diesela oraz Lionsgate do zrobienia sequela.

– Łowca czarownic nabrał popularności od premiery kinowej i stał się ulubionym filmem fanów na całym świecie. Widzowie wciąż odkrywali i ponownie oglądali ten film na platformach w ciągu ostatniej dekady. Ten entuzjazm postawił sprawę jasno, że jest apetyt na więcej historii w tym świecie – napisał w oświadczeniu Adam Fogelson z Lionsgate.

Emerytura Michaela Caine'a nie trwała długo – ogłosił ją w 2023 roku w wieku 90 lat. Potencjalna data premiery i szczegóły fabuły nie są znane.

Przypomnijmy, że historia pierwszej części skupia się na nieśmiertelnym łowcy czarownic, który współpracuje ze swoim naturalnym wrogiem – wiedźmą – aby powstrzymać nikczemny plan zniszczenia ludzkości.