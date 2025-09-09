placeholder
Reklama
placeholder

Będzie Łowca czarownic 2. Klapa Vina Diesela doczeka się kontynuacji

Łowca czarownic zebrał słabe recenzje i przyniósł straty finansowe, więc ogłoszenie filmu Łowca czarownic 2 jest zaskoczeniem. Pierwsze oficjalne informacje trafiły do sieci, a Vin Diesel ponownie zagra tytułową postać.
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  łowca czarownic 2 
Łowca czarownic fot. materiały prasowe
Reklama

Jak donosi Variety, Lionsgate planuje film Łowca czarownic 2. 92-letni Michael Caine planuje powrót z emerytury, by ponownie zagrać rolę z jedynki, a Vin Diesel powróci jako tytułowy bohater. Za produkcję odpowiada firma Diesela One Race Films oraz Lionsgate.

Łowca czarownic 2 – co wiemy?

Jeszcze umowa Caine'a nie została sfinalizowana, ale ma zagrać Dolana, kapłana, który pomaga wojownikowi Kaulderowi. Obaj aktorzy grali razem w Łowcy czarownic z 2015 roku. Film zebrał 147 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów, więc był klapą finansową. Jednakże od tego czasu osiągnął wielki sukces na rynku DVD/Blu-ray i streamingu. W 2025 roku wciąż jest jednym z najpopularniejszych filmów na Netflixie w USA. To zmotywowało Vina Diesela oraz Lionsgate do zrobienia sequela.

– Łowca czarownic nabrał popularności od premiery kinowej i stał się ulubionym filmem fanów na całym świecie. Widzowie wciąż odkrywali i ponownie oglądali ten film na platformach w ciągu ostatniej dekady. Ten entuzjazm postawił sprawę jasno, że jest apetyt na więcej historii w tym świecie – napisał w oświadczeniu Adam Fogelson z Lionsgate.

Emerytura Michaela Caine'a nie trwała długo – ogłosił ją w 2023 roku w wieku 90 lat. Potencjalna data premiery i szczegóły fabuły nie są znane.

Przypomnijmy, że historia pierwszej części skupia się na nieśmiertelnym łowcy czarownic, który współpracuje ze swoim naturalnym wrogiem – wiedźmą – aby powstrzymać nikczemny plan zniszczenia ludzkości.

Źródło: variety.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  łowca czarownic 2 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,0

2015
Łowca czarownic
Oglądaj TERAZ Łowca czarownic Przygodowy

Najnowsze

1 Star Trek: Pickard
-

To pierwszy taki zestaw LEGO w historii! Znana franczyza sci-fi wkracza w świat klocków

2 3. Obcy: Romulus - 80%
-
Plotka

Obcy: Romulus 2 z problemami. Konflikt za kulisami filmu

3 6. Szybcy i wściekli 6 – Dwayne Johnson jako Luke Hobbs
-

Dwayne Johnson zmniejsza masę mięśniową. Chodzi o Człowieka-Kurczaka

4 Reacher - finał 3. sezonu
-

Gwiazda Reachera ponownie jako Aquaman? Aktor komentuje

5 1. Ellen Ripley
-

Sigourney Weaver o serialu Obcy: Ziemia. "Nie mogę uwierzyć, że to jest produkt telewizyjny"

6 Yooka-Replaylee
-

Startuje ID@Xbox Indie Selects Demo Fest. Gracze sprawdzą ponad 40 wersji demonstracyjnych

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e173

Moda na sukces

s05e02

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e01

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e03

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e166

Zatoka serc

s42e02

s2025e176

Anderson Cooper 360

s2025e180

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marcin Bosak
Marcin Bosak

ur. 1979, kończy 46 lat

Hugh Grant
Hugh Grant

ur. 1960, kończy 65 lat

Hanna Bieniuszewicz
Hanna Bieniuszewicz

ur. 1955, kończy 70 lat

Zoe Kazan
Zoe Kazan

ur. 1983, kończy 42 lat

Adam Sandler
Adam Sandler

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV