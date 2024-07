2. sezon serialu Silos ma datę premiery. Nie będziecie musieli długo czekać

Fot. Apple TV+

Apple TV+ w końcu ujawniło datę premiery 2. sezonu swojego popularnego serialu sci-fi Silos. Odbędzie się ona w piątek 15 listopada 2024 roku. To znaczy, że fani będą musieli poczekać na nią mniej niż pół roku.

To nie koniec aktualizacji. 2. sezon składa się z 10 odcinków. Na start dostaniemy jeden, a kolejne epizody będą pojawiać się regularnie co tydzień, aż do stycznia 2025 roku. Co więcej, Apple TV+ ujawniło również na tegorocznej edycji Comic-Conu, że Steve Zahn, znany między innymi z serii Biały lotos, pojawi się w 2. sezonie Silosa. Nie wiemy jednak, w jakiej roli.

Apple TV+ udostępniło również kilka nowych zdjęć z 2. sezonu serialu Silos, na których są Rebecca Ferguson, Common i Tim Robbins.

Rebecca Ferguson w 2. sezonie serialu Silos

Przypominamy, że Silos jest adaptacją dystopijnych książek autorstwa Hugh Howeya. Opowiada o przyszłości, w której ostatni ludzie mieszkają głęboko pod ziemią, by chronić się przed toksycznym środowiskiem. Ich świat jest pełen reguł i zasad, które w teorii mają ich chronić, jednak każdy, kto je kwestionuje albo chce wiedzieć więcej o początkach podziemnego silosa, zostaje uciszony.