Rewolucja w teaserze 2. sezonu Silosu. Rebecca Ferguson odpowiada na fanowskie teorie

Apple TV+

Silos już za niecały miesiąc powróci z 2. sezonem, aby przedstawić dalszy ciąg historii Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) oraz tytułowego silosu, w którym żyją ludzie. Bohaterka wyszła na zewnątrz i udało jej się zniknąć z pola widzenia ekranu w silosie, wywołując poruszenie wśród jego mieszkańców, co możemy zobaczyć w nowym teaserze.

W nim Bernard Holland (Tim Robbins) zapewnia ludzi, że Juliette zginęła, jak jej poprzednicy wygnani na czyszczenie. Tłum jednak nie wierzy w to i domaga się prawdy. Widzimy też, że na ścianie silosu ktoś namalował napis "JL", czyli "Juliette Lives" (pol. Juliette żyje). Zapowiedź sugeruje, że nastąpi bunt oraz rewolucja. Zobaczcie poniżej.

Silos - teaser 2. sezonu

Warto przypomnieć, że we wcześniejszym zwiastunie mogliśmy zobaczyć, jak Juliette dotarła do innego silosu, gdzie spotkała tajemniczego mężczyznę, w którego wciela się Steve Zahn.

Oprócz nowej zapowiedzi w sieci pojawił się materiał wideo pt. Theoretically, w którym Rebecca Ferguson odpowiada na teorie fanów dotyczące serialu. Niektóry pytania są bardziej humorystyczne, jak to czy mieszkańcy są kosmitami albo dlaczego tylko Sims nosi skórzaną kurtkę. Jednak na większą uwagę zasługują te związane z fabułą, czyli czy drzwi u podstawy silosu prowadzą do innego silosu oraz to dlaczego nie ma wind. Zobaczcie poniżej, jak aktorka odpowiada na te wszystkie pytania.

Silos 2 - Rebecca Ferguson komentuje teorie fanów

Silos - zdjęcia z 2. sezonu

Silos - 2. sezon

Silos - fabuła

Silos jest oparty trylogii Silos autorstwa Hugh Howeya. W zniszczonym, toksycznym świecie przyszłości tysiące ludzi żyją w ogromnym podziemnym silosie. Kiedy jego szeryf łamie podstawową zasadę, a mieszkańcy giną w tajemniczych okolicznościach, mechaniczka Juliette zaczyna odkrywać szokujące sekrety i prawdę na temat tego miejsca.

Silos - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 15 listopada na Apple TV+.