Wonder Man i Oczy Wakandy mają nowe logo. Zachęcą do obejrzenia seriali?

To zawsze Agatha zbliża się do końca, ale niebawem Marvel zaproponuje fanom MCU kolejne tytuły, które trafią na Disney+. Jednym z nich jest animacja Oczy Wakandy, która jest spin-offem Czarnej Pantery. To antologiczny serial, który składa się z czterech odcinków. Skupią się na nowych bohaterach z najbogatszego afrykańskiego państwa w uniwersum. Każdy z epizodów zaprezentuje inny okres w historii Wakandy.

Drugą produkcją jest aktorski serial Wonder Man, w którym główną rolę zagrał Yahya Abdul-Mateen II. Tytuł zaprezentuje perspektywę superbohatera na branżę rozrywkową. Historia skupia się na hollywoodzkim kaskaderze i aktorze, który chce osiągnąć sukces w kinie. Kwestia powiązania historii z Hollywood została bezpośrednio zaczerpnięta z komiksów Marvela.

Pod koniec sierpnia showrunner Wonder Mana ogłosił, że jest na finałowym etapie postprodukcji. Z kolei prezes Marvel Studios, Kevin Feige, zdradził, że nowy tytuł będzie ekstremalnie różnić się od pozostałych produkcji.

W sieci opublikowano nowe logo Wonder Mana i Oczy Wakandy, które możecie zobaczyć poniżej.

Wonder Man

Jeszcze nie podano, kiedy dokładnie oba tytuły zadebiutują na Disney+.