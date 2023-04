Sing 3 powstanie. Jest ogłoszenie

Fot. Materiały prasowe

Chris Meledandri potwierdził Shreka 5 w rozmowie z Variety, ale to nie jedyne ogłoszenie ze strony szefa studia Illumination. Oficjalnie ogłosił też, że trwają prace nad Sing 3. Zapowiada, że powrócą lubiane postacie, ale animacja zabierze widzów do nowego świata. Nie sprecyzował, co to dokładnie oznacza.

Sing 3 powstanie

Meledandri potwierdził też, że w obsadzie powrócą aktorzy, którzy podkładali głosy bohaterom poprzednich części.

Ogłoszenie nie jest zaskoczeniem, bo pierwsze dwie części były komercyjnymi hitami. Zwłaszcza Sing 2 wiele zrobił dla kin podczas szczytu pandemii koronawirusa, osiągając 408,3 mln dolarów przy budżecie 85 mln dolarów. Najpewniej, gdyby nie pandemia i restrykcje, Sing 2 zarobiłby o wiele więcej.

Dla Illumination jednak ważne było też, jak film poradził sobie w streamingu. A stał się trzecim najpopularniejszym tytułem w platformach w 2022 roku na terenie Stanów Zjednoczonych. Dla Meledandriego to był sygnał, że widzowie chcą nadal pozostać w świecie tych bohaterów.

Sing 3 - data premiery nie została ustalona.