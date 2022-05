Sister Darkness - w gotyckim horrorze od reżysera Kruka zostanie wykorzystana technologia jak w Mandalorianie

VINCE VALITUTTI - © 2008 Summit Entertainment N.V. All rights reserved. // IMDb

Sister Darkness to horror, którego historia rozgrywa się w Wielkiej Brytanii w latach 30. Opowiada o Alice, mężatce świeżo po ślubie, która jest nieszczęśliwa. Natyka się na swojego sobowtóra Islę. Jej istnienie związane jest z tajemnicą przesiąkniętą krwawą zemstą na jej oprawcach, buncie przeciwko kłamliwej arystokracji i nadprzyrodzonymi, nocnymi siłami z piekła rodem.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Alex Proyas (Kruk, Ja, robot), który opisuje go jako „makabryczne, napędzane przez kobiety, gorączkowe marzenie o zemście i gotycki terror z głębokim potencjałem na franczyzę". Wygląd i styl ma być inspirowany horrorami z lat 60. i 70. Wymienia tu obrazy takie jak W kleszczach lęku i Legenda piekielnego domu.

Za produkcję odpowiada studio 108 Media, z którym Proyas podpisał wielopłaszczyznową umowę współpracy. Zdjęcia do Sister Darkness będą odbywały się w Australii. Rozpoczną się w połowie 2022 roku i potrwają do połowy 2023 roku. Budżet filmu wynosi 35 milionów dolarów. Nie ogłoszono jeszcze nazwisk obsady.

Warto dodać, że projekt będzie filmowany wyłącznie z zastosowaniem wirtualnej produkcji, specjalnie opracowanej i dopracowanej przez studio VFX Heretic Foundation, którego właścicielem jest Proyas. Jest to technologia, która wykorzystuje ogromne LED-owe ekrany znajdujące się w tle zamiast green/blue screenów. Proyas uważa, że jest to przyszłość tworzenia filmów, która również obniży koszty produkcji. Tą technikę wykorzystano już w serialach The Mandalorian, a także w Jak poznałam waszego ojca (scena na Moście Brooklińskim) czy Snowfall. Poniżej możecie zobaczyć próbkę z zastosowania wirtualnego sposobu produkcji.

Snowfall