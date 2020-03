Skywalker. Odrodzenie - w filmie nawiązano do 51 nominacji do Oscara Johna Williamsa

John Williams jest uznanym kompozytorem muzyki do wielu kultowych produkcji, w tym między innymi do wielu odsłon z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Reżyser J.J. Abrams złożył ukłon w kierunku muzyka i zaproponował mu krótki występ w filmie zamykającym Sagę Skywalkerów pt. Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Wcielił się on w barmana Oma Tresa w kantynie na planecie Kijimi.

Do sklepów trafiło wydanie filmu na nośnikach DVD i Blu-ray, dzięki czemu fani otrzymali kilka interesujących dodatków oraz możliwość klatkowania filmu i szukania nieodkrytych jeszcze smaczków. Jednym z nich jest właśnie fakt oddania szacunku pracy Williamsa, gdzie podczas jego sceny w kantynie, dostrzec można całe mnóstwo elementów nawiązujących do wszystkich jego 51 nominacji do Oscara (statuetkę zdobył pięciokrotnie). Zobaczyć można między innymi hak nawiązujący do filmu Hook lub samolot inspirowany filmem Szeregowiec Ryan. Szczegółowiej zostało to zaprezentowane w jednym z dodatków dokumentalnych dotyczących powstawania produkcji.