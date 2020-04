Sławy Hollywood zmieniają się nie do poznania. Wyjątkowe zdjęcia z młodości

Porównania na płaszczyźnie teraz i dawniej bywają nad wyraz intrygujące. Serwis Bored Panda opublikował naprawdę świetne zestawienie zdjęć aktorów i osobowości telewizyjnych - współczesne i sprzed lat. To trzydzieści dwie znane osoby, których nie widywaliśmy na ekranie zbyt często (o ile w ogóle) jako młodych dorosłych czy nastolatków i raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni do ich młodszego wizerunku - w znacznej części są to gwiazdy starszego pokolenia. Ich kariery nabrały prawdziwego rozpędu, gdy były one już w dojrzalszym wieku. Dzięki poniższej galerii możemy zobaczyć, jak w młodości prezentowali się m.in. Judi Dench czy Morgan Freeman. Zobaczcie:

Angela Bassett