Śniegu już nigdy nie będzie - polski kandydat do Oscara będzie wyświetlany w kinach USA

Kino Świat/materiały prasowe

Jak donosi portal Deadline, firma Kino Lorber nabyła prawa do wyświetlania filmu Śniegu już nigdy nie będzie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Choć nie podano dokładnej daty, dystrybutor zapowiedział premierę produkcji w tamtejszych kinach na wiosnę przyszłego roku. Przypomnijmy, że obraz w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej został zgłoszony przez Polskę jako nasz reprezentant w wyścigu oscarowym. Serwis IndieWire uznał go niedawno za jednego z faworytów do uzyskania nominacji.

Głównym bohaterem filmu jest pochodzący ze Wschodu Żenia (Alec Utgoff), który zatrudnia się jako masażysta na jednym z luksusowych, podmiejskich osiedli. Z biegiem czasu jego klienci zaczynają się przed nim otwierać, powierzając mu coraz więcej tajemnic.

Produkcja Szumowskiej miała swoją światową premierę w trakcie tegorocznego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

W obsadzie znaleźli się także Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Katarzyna Figura, Weronika Rosati, Lukasz Simlat, Krzysztof Czeczot i Andrzej Chyra. Scenariusz wraz z Szumowską napisał Michal Englert.

Zobacz także:

Data polskiej premiery nie została na razie ustalona.