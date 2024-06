Teaser finałowego Snowpiercera. Kiedy premiera ostatniego sezonu?

fot. AMC

Amerykańska telewizja AMC, która przejęła serial Snowpiercer, opublikowała pierwszy teaser czwartego i zarazem finałowego sezonu. Dzięki temu po raz pierwszy możemy zobaczyć, co twórcy przygotowali na zamknięcie tej historii.

Snowpiercer - teaser 4. sezonu

Szczegóły fabuły finałowej serii nie są znane. Przypomnijmy, że projekt był tworzony dla telewizji TNT, ale został on skasowany w 2023 roku pomimo zakończenia prac nad 4. sezonem. Potencjalnie został wyrzucany do kosza w ramach cięcia kosztów korporacji Warner Bros Discovery. Jednakże była opcja na sprzedanie serialu i takim sposobem AMC go przejęło.

Snowpiercer

Do czwartego sezonu dołączyli Clark Gregg i Michael Aronov. W serialu zagrali również Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Sam Otto, Chelsea Harris, Mike O’Malley, Roberto Urbina oraz Sheila Vand.

Premiera finałowego sezonu dopiero w 2025 roku. Na razie nie wiadomo, kto będzie mieć pierwsze prawa do jego emisji w Polsce.