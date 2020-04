Social Distance - Netflix zamawia serialową antologię inspirowaną kwarantanną

Szalejąca na świecie epidemia koronawirusa sprawia, że wiele produkcji jest wstrzymywanych i przenoszonych. Jednak jest to również czas, gdy pewne projekty mogą powstać. Jenji Kohan, twórca serialu Orange Is the New Black pracuje na antologiczną serią Social Distance inspirowaną okresem domowej kwarantanny. Projekt powstanie dla Netflixa. Kohan zaprosił do pracy przy tej produkcji swoją ekipę, z którą tworzył Orange Is The New Black. Weisman Graham będzie showrunnerem i scenarzystą projektu, a Diego Velasco jego reżyserem i producentem wykonawczym.

Grupa rzuciła sobie wyzwanie, aby zrobić coś nowego, tworząc i produkując zdalnie, aby obsada i ekipa pozostali zdrowi i bezpieczni. Graham prowadzi produkcję ze swojego salonu, a Velasco reżyseruje zdalnie. Seria ma być odzwierciedleniem obecnej rzeczywistości i opowiadać o bieżących sytuacjach w czasie kwarantanny.