Sok z żuka 2 - Tim Burton o nadchodzącym filmie. Wrócił do podstaw?

fot. materiały prasowe

Reklama

Sok z żuka 2 to sequel jednej z najsłynniejszych produkcji Tima Burtona. Do franczyzy powrócą Michael Keaton i Winona Ryder. W filmie zobaczymy także Jennę Ortegę oraz Willema Dafoe. W wywiadzie dla Independent, reżyser mówił o swoich odczuciach odnośnie pracy nad tą kontynuacją.

Sok z żuka 2 - Tim Burton o filmie

Burton zdradził, że tworząc ten film, "wrócił do podstaw". Mówiąc to, miał na myśli powód, dzięki któremu pokochał swój zawód.

- Bardzo lubię wszystkich ludzi, z którymi pracowałem przez te wszystkie lata. W przypadku Soku z żuka 2, szczególnie ich polubiłem. Zabierając się za ten film, próbowałem wszystko rozebrać na czynniki pierwsze i wrócić do podstaw. Czyli do pracy z dobrymi ludźmi, aktorami i marionetkami. To trochę tak, jakbym wrócił do powodu, dla którego tak uwielbiałem tworzyć filmy.

Sok z żuka - gdzie obejrzeć?

Warto odświeżyć sobie pamięć i obejrzeć kultową historię Beetlejuice'a i rodziny Deetzów przed premierą 2. części. Sok z żuka jest dostępny na Playerze. Można również wykupić dostęp do filmu na CANAL+ oraz Prime Video.

Sok z żuka 2 - kiedy premiera?

Sok z żuka 2 - światowa data premiery jest zaplanowana na 6 września 2024 roku.