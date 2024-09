fot. Warner Bros. Entertainment

Pierwsze reakcje na Sok z żuka 2 i powrót Tima Burtona napawają optymizmem, bo same są w większości pozytywne. To w połączeniu z faktem, że oryginalna produkcja jest już klasykiem kina, przekłada się na zainteresowanie publiczności. Według przewidywań, Beetlejuice Beetlejuice ma szansę na zarobienie w weekend otwarcia 145 mln dolarów. Byłby to wynik niemal dwukrotnie wyższy od całkowitego zarobku pierwszego filmu z 1988 roku. Nawet licząc same same Stany Zjednoczone - film zarobi więcej od oryginału, bo 80 mln dolarów wg. przewidywań.

Ostatnie tak duże otwarcie we wrześniu miało miejsce w 2017 roku przy okazji premiery To. Wówczas film o przerażającym klaunie zarobił 123.4 mln dolarów. Według doniesień Sok z żuka 2 radzi sobie w przedsprzedaży biletów lepiej od Strażników Galaktyki 3, którzy w weekend otwarcia zgarnęli 118.4 mln dolarów.

Sok z żuka 2 - zdjęcia

Beetlejuice Beetlejuice

Sok z żuka 2 - fabuła

Beetlejuice powraca! Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice’a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice’a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi. [opis Helios]

Sok z żuka 2 - premiera 6 września 2024 roku.