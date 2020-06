Sonic wciąż na szczycie najchętniej oglądanych produkcji w domach w USA

Źródło: materiały prasowe

Pandemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia kin w większości miejsc na świecie. Efektem tego jest zwiększona popularność oglądania filmów w domach, nawet pomimo tego, że kina powoli zaczynają się otwierać. Dlatego też Digital Entertainment Group przygotowuje zestawienia najpopularniejszych filmów oglądanych w Stanach Zjednoczonych przez widzów znajdujących się w domach. Opierają się na tytułach oglądanych na DVD, Blu-ray i VOD (bez platform opartych na subskrypcji).

W przeciwieństwie do poprzedniego zestawienia, nie wiele zmieniło się jeśli chodzi o poszczególne miejsca. Pierwsze miejsce utrzymał film Sonic. Szybki jak błyskawica, a swoje wysokie miejsca utrzymały produkcje Niewidzialny człowiek, Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) oraz Bad Boys for Life.

fot. Paramount Pictures

The Digital Entertainment Group ujawniło nową listę Watched at Home Top 20. Zobaczcie, które filmy najchętniej były oglądane w tygodniu do 11 czerwca: