Cyberpunk 2077 z multiplayerem jako osobną grą

Od pewnego czasu po sieci krążyły informacje, że gra Cyberpunk 2077 doczeka się rozgrywki wieloosobowej. Ostatecznie zostało to potwierdzone podczas sesji AMA z twórcami gry. Jednak jak zapewniają twórcy, rozgrywka wieloosobowa jest dopiero tworzona i upłynie jeszcze wiele miesięcy, zanim zostanie ona udostępniona graczom.

Zespół odpowiedzialny za grę przekazał, że "drugi projekt AAA", nad którym pracuje CD Projekt RED to właśnie wieloosobowa rozgrywka do gry Cyberpunk 2077, a nie jak sądziło wielu - kolejny Wiedźmin. Co więcej, będzie to osobna gra, a nie moduł dokooptowany do tytułu, który zadebiutuje we wrześniu.

Osobny twór może ukazać się na rynku nie wcześniej niż w 2022 roku. Wprawdzie studio nie mówi, na jakich platformach zadebiutuje, ale możemy się domyślać, że będzie to gra dostępna na PS5 i nowego Xboxa oraz PC. W końcu obie platformy sprzętowe będą już na rynku od co najmniej roku.