Soul Hackers 2 - nowy zwiastun przypomina o zbliżającej się premierze gry

fot. Atlus

Soul Hackers 2 to nowa produkcja od japońskiej firmy Atlus, które na zachodzie kojarzona jest przede wszystkim z serii Persona. Co ciekawe, obie te marki mają wspólne korzenie i wywodzą się z cyklu Shin Megami Tensei, a także wykorzystują pewne jego elementy. Do sieci trafił nowy zwiastun nadchodzącej gry jRPG, w którym możecie zapoznać się z zarysem fabuły oraz niektórymi postaciami, na które natraficie podczas przygody.

Fabuła w grze przedstawi losy Ringo, która musi powstrzymać koniec świata. Rozgrywka będzie przypominać Personę - podczas eksploracji natrafimy na wrogów, z którymi stoczymy turowe pojedynki. W ich trakcie wykorzystamy zarówno zdolności naszych bohaterów, jak i skorzystamy ze wsparcia przyzywanych demonów.

Soul Hackers 2 - zwiastun gry

Soul Hackers 2 - premiera 26 sierpnia na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.