Speed mógł być kontynuacją kultowej serii z lat 90. Producent zdradza

Mark Gordon (producent filmowy) oraz Don Granger (były wiceszef Paramount) w podcaście 50 MPH. To właśnie oni w rozmowie wyjawiłi zaskakującą ciekawostką o kultowym filmie akcji Speed: Niebezpieczna prędkość.

Speed jako sequel hitu

Okazuje się, że pierwotnie Speed był proponowany studiu Paramount Pictures. Gordon wspomina, że osoby decyzyjne w studiu uważały ten pomysł na idiotyczny. Nikt nie sądził, że uda się z tego zrobić coś dobrego i na serio. Wówczas więc podjęto desperacką próbę zaprezentowania go studiu jako kontynuacji hitu Gliniarz z Beverly Hills. Granger powiedział osobom decyzyjnym, że Speed to tak naprawdę scenariusz filmu Gliniarz z Beverly Hills 3, który notabene został wypuszczony do kin w tym samym roku co hit Keanu Reevesa. Tak skomentował to Granger:

- Chciałem coś zrobić z tego filmu i moją ostateczną desperacką próbą było przedstawienie projektu na naszym lunchu udziałowców jako scenariusza Gliniarza z Beverly Hills 3. Uzyskałem jakieś 15 minut zainteresowania zanim odrzucono projekt. Jako że to był czas, gdy szukaliśmy pomysłu na Gliniarza z Beverly Hills 3 powiedziałem im: "wsadźmy Axela Foleya do tego autobusu". To była desperacja! To byłby lepszy film, niż to, co ostatecznie mieliśmy w Gliniarzu z Beverly Hills 3.

Paramount odmówiło i projekt potem kupiło studio 20th Century Fox. Stał się on hitem komercyjnym i artystycznym. Zebrał on z całego świata 350 mln dolarów przy 30 mln dolarów budżetu. Dziś jest to pozycja kultowa.