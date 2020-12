Spider-Man 3 będzie powiązany z Doktorem Strangem 2. Nowe informacje

fot. materiały prasowe

Kevin Feige powiedział otwarcie: filmy Spider-Man 3 i Doctor Strange in the Multiverse of Madness będą fabularnie ze sobą powiązane. Szef Marvel Studios tłumaczy, że mają zamiar wyznaczyć nowe granice opowiadania historii tworząc ekscytującą, przerażającą i szaloną przygodę.

Potwierdzono też, że Xochitl Gomez wciela się w Americę Chavez, tak jak spekulowano podczas ogłoszenia castingu. Jest to nowa superbohaterka MCU.

Kluczem fabuły 4. fazy MCU i obu filmów będzie multiwersum, czyli alternatywne równoległe światy.

Zobacz także:

Jednocześnie portal GWW opublikował plotkę na temat Spider-Mana 3. Według ich informatorów role Tobeya Maguire'a, Andrew Garfielda i reszty postaci z poprzednich filmów o Pajączku są epizodyczne. Mamy spodziewać się ich w trzecim akcie historii. Nie jest to zaskoczenie, bo pewnie nikt nie chce budować wrażenia, że główny bohater przestaje mieć znaczenie w tej historii. Nikt nie potwierdza, ani nie dementuje tej plotki.

Feige wyjawił też, że wciąż trwają prace nad kinowym filmem Blade z Mahershalą Alim w roli głównej. Wciąż opracowywana jest historia i tylko tyle na ten temat miał do powiedzenia.