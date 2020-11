Spider-Man 3 - Tom Holland w stroju Pajączka i maseczce na nowym zdjęciu z planu

źródło: Marvel

Spider-Man 3, czyli sequel Spider-Man: Daleko od domu to z pewnością jeden z najbardziej oczekiwanych przez fanów projektów komiksowych najbliższych lat. Na razie praktycznie nic nie wiadomo na temat widowiska. Teraz jednak otrzymaliśmy kolejne zdjęcie z planu od Toma Hollanda, które być może nie zdradza nic z fabuły, ale pokazuje nam dobrze znany strój bohatera z poprzedniej odsłony.

Jest widoczna za to jedna różnica. Widzimy Spider-Mana w dwóch maskach. To oczywiście wynik obostrzeń mających na celu zmniejszanie ryzyka zakażeniem się koronawirusem podczas realizacji filmowych produkcji. Przypomnijmy, że zdjęcia do Spider-Mana 3 ruszyły oficjalnie jakiś czas temu w Atlancie. Oto zdjęcie udostępnione przez aktora:

O fabule nie wiadomo za wiele. Powróci do tytułowej roli Tom Holland, a także: Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei oraz Jamie Foxx. Spider-Man 3 trafi do kin 17 grudnia 2021 roku.