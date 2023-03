Spider-Man 4 - Kingpin odegra ważną rolę? Złoczyńca ma zapolować na nowojorskich superbohaterów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

The Cosmic Circus poinformowało, że akcje Kingpina w serialu Daredevil: Born Again mogą wpłynąć na inne projekty MCU. W szczególności na Spider-Mana 4. W jaki sposób? Wygląda na to, że złoczyńca podejmie działania, by raz na zawsze rozprawić się ze znanymi nowojorskimi superbohaterami.

Według źródeł The Cosmic Circus, Wilson Fisk, pragnąc zdobyć władzę, będzie chciał pozbyć się samozwańczych stróżów prawa, którzy mogliby być dla niego zagrożeniem. Na celowniku złoczyńcy mieliby w ten sposób znaleźć się między innymi Spider-Man, Daredevil, a także Hawkeye i Kate Bishop. Elekcja Wilsona Fiska miałyby wpłynąć także w przyszłości na takie produkcje MCU jak Armor Wars, Kapitan Ameryka 4, Thunderbolts i Ms. Marvel.

Ten raport nastąpił po komentarzu Vincenta D'Onofrio, który wciela się w Kingpina, na temat tego, że aktor pragnie, by jego postać pojawiła się w Spider-Manie 4 równie mocno, co fani.

Oczywiście, to nieoficjalne doniesienia. Jak myślicie, czy ta plotka okaże się prawdą i Kingpin ruszy na wojnę z nowojorskimi superbohaterami? Dajcie znać w komentarzu.

