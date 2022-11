Spider-Man 4 - pojawi się aktorski Miles Morales? Nowa plotka ekscytuje fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wielu fanów kina superbohaterskiego czeka na kolejne widowisko z Pajączkiem po wielkim sukcesie filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Wreszcie pojawiły się nowe informacje na temat Spider-Mana 4, które mogą zainteresować widzów.

Ponoć fabuła zaczyna nabierać kształtów, a jeden z pierwszych pomysłów dotyczy włączenia aktorskiej wersji Milesa Moralesa do MCU. A to dopiero początek. Poniżej znajdziecie streszczenie najnowszych plotek na temat filmu.

Spider-Man 4 - reżyser, MJ i Miles Morales

Warto pamiętać, że to wciąż niepotwierdzone doniesienia ze strony scooperów. Choć często się sprawdzają, to biorąc pod uwagę szum wokół Spider-Mana 4, może pojawić się wiele fałszywych informacji, mających przyciągnąć uwagę internautów. Więc należy podchodzić do nich z dystansem.

Tak jak zostało wspomniane wyżej, jeden z wczesnych pomysłów dotyczy pojawienia się Milesa Moralesa w Spider-Manie 4. Co ciekawe, miałby mieszkać w tym samym bloku, co Peter Parker.

Tom Smith uważa, że Tom Holland podpisał już kontrakt na film, zaś twórcy zabiegają teraz o to, by Zendaya powróciła do franczyzy jako MJ. Jest to o tyle prawdopodobne, że dwójka aktorów jest niezwykle popularna i fanom spodobała się ich chemia na ekranie.

Według plotek wciąż jednak nie zdecydowano się na reżysera, choć twórcy ponoć liczą na powrót Jona Wattsa

