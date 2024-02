Spider-Man 4 robiony na szybko? Marvel wciąż nie zgadza się z Sony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa plotka o przygotowaniach do Spider-Mana 4 jest dość pesymistyczna. Pochodzi ona od źródeł Daniela Richtmana, którego doniesienia często się sprawdzają. Jest to jednak informacja niepotwierdzona, więc traktujcie ją z dystansem.

Spider-Man 4 na szybko?

Według jego źródeł Sony Pictures chce zrobić Spider-Mana 4 na szybko, aby wszedł do kina i przyniósł im zyski. Tego chce osoba decyzyjna w Sony, Tom Rothman, który do tego optuje za historią z epickim rozmachem związaną z multiwersum, w której mieliby pojawić się Tobey Maguire oraz Andrew Garfield. Studio sądzi, że powielając podejście z Bez drogi do domu mają gwarancję sukcesu. Do tego Rothmanowi z jakichś przyczyn zależy na tym, by Jon Watts, twórca pierwszych trzech filmów, powrócił za kamerą. A według ostatnich informacji on tego nie chce, by zająć się innymi projektami.

Spider-Man 4 - inna wizja Marvela

Z tym wszystkim nie chce zgodzić się Marvel Studios, które na mocy umowy z Sony odpowiada za jakość i kreatywną część Spider-Mana 4, aczkolwiek Tom Rothman i jego studio mają tutaj coś do powiedzenia i nie może to odbyć się bez ich udziału. Kevin Feige, szef Marvela, przede wszystkim nie chce się spieszyć, chcąc dopracować historię i scenariusz, a do tego zależy mu na tym, by projektem zajął się nowy reżyser. Prawdopodobnie po to, by wprowadzić świeżość i zająć się odpowiednio planowaną przez niego w MCU historią. A to on chce bardziej kameralnej opowieści związanej z Kingpinem i Daredevilem, w której stawką jest Nowy Jork, a nie multiwersum.

Przez to, że jednak wciąż nie mogą się dogadać, Spider-Man 4 stoi na etapie planowania. Feige wstępnie chciał, aby film jakoś wprowadził do Avengers: Secret Wars, a ten ma premierę w 2027 roku.