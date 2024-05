Spider-Man 4 z jeszcze jednym kandydatem do reżyserii. To twórca tegorocznego hitu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kto wyreżyseruje czwartą część Spider-Mana? Plotki o kolejnych kandydatach, którzy staną za kamerą nowego filmu o przygodach Petera Parkera, pojawiają się dosyć często. Ostatnio na giełdzie nazwisk pojawił się duet Adil El Arbi i Bilall Fallah, czyli reżyserzy serialu Ms. Marvel i niewydanego filmu Batgirl dla DC. Marvel Studios i Sony Pictures mają być zainteresowani jeszcze jednym znanym reżyserem, który odpowiada za jeden z największych tegorocznych hitów.

Spider-Man 4 - Adam Wingard nowym kandydatem do wyreżyserowania filmu?

Scooper MyTimeToShineHello podał, że to Adam Wingard jest obecnie rozważany przez oba studia, aby wyreżyserować Spider-Mana 4. Niedawno potwierdzono, że filmowiec nie wróci do prac nad kolejną częścią Godzilli i Konga w ramach MonsterVerse. Dla Marvela i Sony to szansa, aby zdobyć doświadczonego twórcę, który wie, czym jest praca nad wysokobudżetowymi produkcjami.

Warto jednak wspomnieć, że Wingard może mieć trudności, aby dopiąć harmonogram prac przy Spider-Manie 4 i swoim nowym filmie zatytułowanym Onslaught. Produkcja thrillera dla A24 ma rozpocząć się jesienią tego roku. Z kolei według plotek Marvel i Sony planują start zdjęć do czwartej części Spider-Mana w tym samym okresie.

Adam Wingard to reżyser Godzilla i Kong: Nowe imperium. Film zarobił na całym świecie ponad 563 mln dolarów, stając się drugą najbardziej dochodową produkcją 2024 roku po Diunie: Część druga. Godzilla i Kong: Nowe imperium może pochwalić się także największymi globalnymi wpływami z kin dla całej serii MonsterVerse, który to rekord należał wcześniej do Konga: Wyspa Czaszki.

