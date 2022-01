Spider-Man - zbliża się 60. rocznica debiutu Pajączka. Twórcy już szykują specjalne okładki

InHyuk Lee/Marvel

W kwietniu Marvel będzie celebrował 60. rocznicę komiksowego debiutu Spider-Mana, do którego doszło w wydanym w 1962 roku zeszycie Amazing Fantasy #15. Składa się tak, że w tym samym miesiącu czeka nas restart numeracji najważniejszej serii o Pajączku o tytule The Amazing Spider-Man - to właśnie wtedy ukaże się pierwszy zeszyt cyklu, za który będą już odpowiadać scenarzysta Zeb Wells i rysownik John Romita Jr..

Wiemy, że w tym samym komiksie znajdą się okolicznościowe okładki przygotowane przez takich artystów jak Mark Bagley, Humberto Ramos, Travis Charest, Stanley Lau, InHyuk Lee czy Peach Momoko. Część z ich prac możecie zobaczyć poniżej:

The Amazing Spider-Man #1 - okładka alternatywna

Przypomnijmy, że w nadchodzącej opowieści w pełni odzyskujący tytuł Spider-Mana Peter Parker po pewnym tajemniczym wydarzeniu znajdzie się na trajektorii kolizyjnej z Avengers, Fantastyczną Czwórką i ciocią May. Jego śladem ruszy za to Doktor Octopus, który będzie chciał zrealizować swój okrutny plan ostatecznego rozprawienia się z odwiecznym rywalem.

Zeszyt The Amazing Spider-Man #1 ukaże się w USA 6 kwietnia.