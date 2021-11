Spider-Man: Bez drogi do domu - ruszyła przedsprzedaż biletów w Polsce. Nowy spot

fot. materiały prasowe

Jako patroni medialni filmu Spider-Man: Bez drogi do domu ogłaszamy, że ruszyła przedsprzedaż biletów na najgorętszą premierę grudnia! Na obecną chwilę bilety można kupić online (a także w kasach) w sieciach Helios oraz Multikino. Można kupić bilety na okres od premiery 17 grudnia 2021 roku do 23 grudnia 2021 roku. Premiera w kinach od 17 grudnia.

Sieć Cinema City jeszcze nie rozpoczęła przedsprzedaży biletów. Gdy to się zmieni, od razu Was poinformujemy aktualizując tego newsa.

Spider-Man: Bez drogi do domu - wideo

Do sieci trafiły nowy spot i fragment.

Spider-Man: Bez drogi do domu - o czym film?

Pajączek nie może już ukrywać się za maską i nie może już oddzielić życia superbohatera od tego zwyczajnego. Kiedy prosi Doktora Strange'a o pomoc, pojawia się jedynie więcej problemów. Zmusza to go do rozwikłania zagadki, co tak naprawdę oznacza być Spider-Manem.

W oficjalnie ujawnionej obsadzie są Tom Holland, Benedict Cumberbatch (jako Doktor Strange), Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx (Elektro z filmu Niesamowity Spider-Man 2), Angourie Rice, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Alfred Molina (jako Octopus ze Spider-Mana 2), Willem Dafoe (Zielony Goblin ze Spider-Mana), Rhys Ifans (Lizard z Niesamowitego Spider-Mana), Thomas Haden Church (Sandman ze Spider-Mana 3) oraz Tony Revolori,