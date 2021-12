Spider-Man - Zendaya mogła zostać superbohaterką w trylogii? Kevin Feige o angażu Toma Hollanda

fot. materiały prasowe

Film Spider-Man: Bez drogi do domu jest największym hitem kasowym 2021 roku i jednym z największych hitów w ciągu ostatnich lat. Jednak okazuje się, że nie tylko Tom Holland mógł wystąpić w roli bohatera na ekranie w nowej trylogii o Pajączku. W rozmowie opublikowanej na rosyjskiej platformie mediów społecznościowych Odnoklassniki, Zendaya, która wciela się w MJ, wyjawiła, że był pomysł, aby jej postać przywdziała kostium superbohaterki. Jednak ostatecznie zrezygnowano z tej idei.

Ponadto Kevin Feige wypowiedział się na temat castingu Toma Hollanda do roli Pajączka. Aktor otrzymał angaż w 2015 roku. Szef Marvel Studios wyjawił, że zaprosili pięciu aktorów na próby czytane z Robertem Downey Jr. Holland wyróżniał się wśród reszty, a w dodatku popisał się zdolnościami gimnastycznymi, gdy zrobił salto w trakcie sceny z Chrisem Evansem. Wobec tego Feige pomyślał, że jest to aktor kompletny do tej roli.

Szef Marvel Studios wypowiedział się także o reżyserze trylogii o Spider-Manie, Jonie Wattsie. Stwierdził, że znalazł się na jego radarze po wyreżyserowaniu filmu Radiowóz, mocno opartego na postaciach.

Spider-Man: Bez drogi do domu - film można obecnie oglądać na ekranach polskich kin.