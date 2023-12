Spider-Man: Bez drogi do domu - nowy zestaw LEGO. Tak prezentuje się pojedynek Sandmana z Pajączkiem

fot. Columbia Pictures // Marvel Studios

Fani Marvela już niedługo będą mogli odbudować bitwę ze Spider-Mana: Bez drogi do domu. LEGO wypuści nowy zestaw nawiązujący do trzeciej części przygód Toma Hollanda w roli Pajączka. Kolekcjonerskie klocki będą dostępne od 1 stycznia 2024 roku.

Spider-Man: Bez drogi do domu - kolekcjonerski zestaw LEGO

Wielofunkcyjny zestaw, Spider-Man vs. Sandman: ostateczna bitwa, jest idealnym prezentem dla każdego miłośnika MCU. Znajdziemy w nim 347 klocków potrzebnych do odtworzenia sceny pojedynku. Zestaw jest zaprojektowany z myślą o dzieciach powyżej 10. roku życia. Figurka Flinta Marko (Sandmana) jest ruchoma, co pozwala mu chwycić rywala swoimi ogromnymi rękoma.

Oprócz huśtającego się na pajęczej linie Pajączka oraz Sandmana, w zestawie uwzględniono dodatkowe dwie minifigurki. Są to kolejni przeciwnicy Spider-Mana - Electro oraz Jaszczur, który po raz pierwszy pojawi się w wersji LEGO.

Ułożony zestaw ma 12 cm wysokości.

Spider-Man: Bez drogi do domu - zestaw LEGO z Sandmanem

Produkt będzie dostępny do zamówienia za 179,99 zł na oficjalnej stronie LEGO.

Spider-Man: Bez drogi do domu - film dostępny na Netfliksie. Można go również wypożyczyć na Playerze oraz Prime Video.