Spider-Man: Bez drogi do domu - film przynosi już gigantyczne zyski. Najbardziej dochodowy tytuł roku

Spider-Man: Bez drogi do domu zebrał na koncie 1 mld 57,4 mln dolarów. Są to wpływy ze sprzedaży biletów do kin, więc tym samym nie jest to zysk, który producenci będą liczyć na koniec kinowej emisji. Jest to określona kwota po odjęciu wszelkich kosztów. Według obliczeń podanych przez Deadline, na obecną chwilę twórcy filmu Spider-Man: Bez drogi do domu mają 242 mln dolarów zysku netto.

Jeśli pandemia koronawirusa nie pokrzyżuje szyków i kina zostaną otwarte na świecie, szacuje się, że ostateczny zysk netto dojdzie do kwoty 610 mln dolarów. Jeśli ta kwota się sprawdzi, Spider-Man: Bez drogi do domu będzie najbardziej dochodowym filmem studia Sony w historii. Poprzednie dwa filmy o Pajączku miały odpowiednio takie wyniki: 200 mln dolarów zysku netto i 339 mln dolarów zysku netto.

To oznacza, że Pajączek przyniesie większe zyski niż takie hity jak Jumanji: Przygoda w dżungli (305,7 mln dolarów), Avengers: Wojna bez granic (500 mln dolarów) czy Gwiezdne wojny: ostatni Jedi (417,5 mln dolarów).

Marvel Studios pokrył 25% budżetu, który według Deadline wynosi 200 mln dolarów, czyli wypłacili 50 mln dolarów. Dlatego też dostaną 25% z zysków, co ma dać szacowaną kwotę 152,5 mln dolarów.

