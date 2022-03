Takiego "Spider-Mana" jeszcze nie widzieliście. Dziwaczne połączenie 2 postaci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Devil’s Reign: Superior Four #3, kolejny tie-in do zasadniczej serii wydarzenia Devil's Reign. Przypomnijmy, że w tym cyklu podróżujący po alternatywnych światach Doktor Octopus z podstawowej dla Marvela Ziemi-616 spotkał inne warianty samego siebie - postacie, które przejęły moce Hulka, Wolverine'a i Ghost Ridera. Największym zagrożeniem dla Otto Octaviusa jest Supreme Octopus, postać powstała z połączenia Doktorów Strange'a i Dooma oraz samego Dock Ocka.

W trakcie pojedynku między przeciwnikami przegrywający starcie Octavius zdecydował się na nietypowe posunięcie: powiązał on bowiem własne ciało ze szczątkami innej istoty ze świata Domu Pomysłów, Man-Thinga, pozwalając roślinnym szczepom opleść cały jego organizm. Co zaskakujące, w ten sposób powstał twór, który mieszkańcy Ziemi-2902 (to tu doszło do walki z Supreme Octopusem) wzięli za... Spider-Mana w innym kostiumie. Spójrzcie sami:

Devil's Reign: Superior Four #3 - plansze

Wiele wskazuje na to, że wypuszczający z własnego ciała korzenie zamiast pajęczych sieci Man-Thing/Doktor Octopus, korzystający w dodatku z mocy Superior Spider-Mana, pojawił się w tej historii wyłącznie na chwilę - zapowiedzi kolejnych odsłon serii nie mówiąc nic o udziale tej postaci w zasadniczych wydarzeniach.

