Spider-Man: No Way Home - figurka pokazuje finałowy kostium Pajączka! Tom Holland 1 raz wygląda aż tak komiksowo

Spider-Man: No Way Home okazał się jednym z największych hitów 4. fazy MCU. Fani nie mieli jednak okazji, by dobrze przyjrzeć się finałowemu kostiumowi Toma Hollanda. Temu, który Peter Parker zaprojektował, gdy świat zapomniał o jego istnieniu.

Rok po premierze wreszcie pojawił się nowy przedmiot kolekcjonerski, który uchyla rąbka tajemnicy - to najlepsze jak dotąd spojrzenie na nowy kostium Pajączka w wykonaniu Toma Hollanda.

Finałowy kostium Pajączka ze Spider-Man: No Way Home

Hot Toys opublikowało zdjęcia nowej figurki Pajączka, na której widać kostium New Red & Blue Suit z finałowej sceny Spider-Man: No Way Home. Po tym, jak Peter Parker stał się anonimową osobą i wprowadził do nowego mieszkania, własnoręcznie uszył sobie nowy strój, co wielu fanom przypomina o tradycyjnych komiksowych początkach superbohatera.

Finałowy kostium Pajączka ze Spider-Man: No Way Home - figurka

Kostium ma kolorystykę utrzymaną w jaskrawych odcieniach niebieskiego i czerwonego. Z przodu stroju jest większe logo Spider-Mana, które przywodzi na myśl komiksy. Figurka kolekcjonerska od Hot Toys zawiera dodatkowo szereg akcesoriów, jak maskę i kilka strzelających pajęczą części.

