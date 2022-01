Nowy Spider-Man parafrazuje słowa Tobeya Maguire'a z filmu Raimiego. Są też świetne okładki

Dan Jurgens/Kaare Andrews/Pete Woods/Marvel

Do sieci trafiła zapowiedź dzisiejszego zeszytu Ben Reilly, Spider-Man #1. Przypomnijmy, że we wciąż rozwijanej historii Beyond tytułowy bohater przejął spuściznę herosa od Petera Parkera - ten stan rzeczy potrwa do kwietnia, kiedy to stery nad serią The Amazing Spider-Man przejmie scenarzysta Zeb Wells, a rola Pajączka ponownie przypadnie w udziale Parkerowi.

Amerykańscy czytelnicy będą jednak mogli w międzyczasie lepiej poznać losy Reilly'ego - nowy cykl pokaże m.in. stosunek protagonisty do faktu, że działa on obecnie jako Spider-Man. Na jednej z plansz ukazanych w materiałach promocyjnych bohater stwierdza, że dawniej uważał bycie Pajączkiem za "przekleństwo", natomiast teraz postrzega posiadanie przez siebie mocy jako "błogosławieństwo".

Słowa te są parafrazą cytatu z pierwszego filmu Sama Raimiego o Pajączku z 2002 roku. W finale produkcji Tobey Maguire mówi:

Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. To moje błogosławieństwo. To moje przekleństwo.

Zobaczcie sami (w galerii znajdziecie także alternatywne okładki do różnych komiksów, które to materiały powstały z myślą o celebracji przypadającej na kwiecień 60. rocznicy debiutu Spider-Mana w uniwersum Marvela - tym razem jego strój przymierzają rozmaite postacie):

Ben Reilly: Spider-Man #1 - plansze

