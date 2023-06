Spider-Man – jaki jest ulubiony film Toma Hollanda o Pajączku?

fot. Marvel

Spider-Man jest z pewnością jedną z bardziej popularnych postaci z uniwersum Marvela, więc nic dziwnego, że doczekał się już tylu produkcji aktorskich i animowanych. W rozmowie z Associated Press, Tom Holland, czyli odtwórca tej roli w MCU, ujawnił, jaki film o sympatycznym Pajączku z sąsiedztwa jest jego faworytem.

Zwycięzcą okazała się być pierwsza część animowanej przygody Milesa Moralesa – Spider-Man Uniwersum. Oto, co aktor miał do powiedzenia na temat tej produkcji:

Myślę, że jest najlepszym filmem o Spider-Manie, jaki kiedykolwiek stworzono. Jestem dumny ze wszystkich zaangażowanych w tę produkcję. Amy Pascal jest dla mnie jak mama. Miałem pójść z nią na premierę tego filmu, ale niestety nie mogłem przez pracę. Jednak jestem z nich ogromnie dumny. Nie mogę się doczekać drugiej części. Jestem pewien, że spełni wszystkie oczekiwania.

fot. Sony Pictures

Spider-Man: Poprzez multiwersum – o czym jest film?

Druga część animowanego Spider-Mana przedstawia Milesa Moralesa, gdy trafia z Brooklynu do multiwersum. Chłopak spotyka innych Spider-Manów, mających za zadanie chronić świat przed zagrożeniami. Jednakże, kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowym niebezpieczeństwem, Miles musi zmierzyć się z innymi Pająkami oraz na nowo zdefiniować, co oznacza bycie bohaterem, aby ocalić ludzi, których kocha.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - film w kinach od 2 czerwca.