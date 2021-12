Black Cat i Spider-Gwen mogą zagrać wielkie nazwiska. Kogo Sony Pictures ma na oku?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Comics

Pojawiły się dwie nowe plotki na temat tego, kogo Sony Pictures chce obsadzić w roli Spider-Gwen i Black Cat w swoim uniwersum Spider-Mana. W grę wchodzą znane nazwiska, o których dużo się ostatnio mówi w branży filmowej.

Strona Giant Freakin Robot uważa, że gwiazda głośnego serialu Gambit Królowej, Anya Taylor-Joy, jest brana pod uwagę do roli anty-bohaterki Felicii Hardy, czyli Black Cat. Strona miała w przeszłości kilka spełnionych przewidywań, jednak nie jest uważana za niezawodne źródło informacji.

materiały prasowe

Jednak trochę więcej wiarygodności nadaje plotce fakt, że użytkownik @MyTimeToShineH z Reddita, który zajmuje się przeciekami filmowymi, ją potwierdza. Co oczywiście wciąż nie oznacza, że pogłoska okaże się prawdą, jednak na pewno dzięki temu trochę więcej osób jest w stanie w nią uwierzyć.

Kolejna pogłoska dotyczy tego, że Sony Pictures chce, by Emma Stone zagrała w aktorskiej produkcji Spider-Gwen. Po raz kolejny zostało to potwierdzono przez osobę, która zajmuje się przeciekami filmowymi i ujawniła wiele szczegółów na temat produkcji Spider-Man: No Way Home. Fani jednak nie są pewni, czy ponad trzydziestoletnia aktorka dobrze wypadłaby w roli, która w komiksach jest przypisana nastolatce.

Fot. Materiały prasowe

Chcielibyście, by te przecieki filmowe okazały się prawdą, czy uważacie je za nierealistyczne? Które aktorki widzicie w roli Spider-Gwen i Black Cat?

