Podstarzały Sam Fisher wraca w animacji. Zwiastun Splinter Cell: Deathwatch

Sam Fisher powraca z emerytury, aby znowu skradać się w ciemnościach, chociaż tym razem w serialu animowanym. Czy Splinter Cell: Deathwatch będzie zwieńczeniem historii agenta?
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Splinter Cell: Deathwatch 
Sam Fisher zwiastun
Oficjalny kadr z animacji Splinter Cell – fikcyjna scena, broń narysowana, brak promocji przemocy. fot. Netflix
Opublikowano zwiastun nadchodzącej animacji Splinter Cell: Deathwatch, która pokaże los podstarzałego Sama Fishera. Historia ma być czymś w rodzaju "ostatniej misji" kultowego agenta, który na starość osiadł we Wschodniej Europie. Serial animowany zapowiadany jest na 14 października.

Splinter Cell: Deathwatch - zwiastun

Netflix zatrudnił Dereka Kolstada – twórcę Johna Wicka i Nobody – na stanowisko showrunnera. Choć sam przyznał, że nie był najlepszy w grach z serii Splinter Cell i, nazwał siebie wielkim fanem postaci Sama Fishera oraz książek Toma Clancy’ego. Czy więc Splinter Cell: Deathwatch, którego akcja toczy się dekady po wydarzeniach z oryginalnych gier, można uznać za kanoniczną kontynuację serii? Kolstad tak określił status animacji w uniwersum:

Mam nadzieję, że tak… Ubisoft bardzo pilnuje swojej marki i słusznie, bo mają jedne z najlepszych tytułów. Ale były momenty, gdy mówili: ‘Tego nie rób.’ A ja pytałem: ‘Dlaczego?’ I słyszałem: ‘Mamy inne plany.’ Widziałem tylko część ich wizji na przyszłość.

Motyw starszego, niegdyś legendarnego bohatera, który wiedzie spokojne życie, by potem wrócić do akcji, to dla Kolstada dobrze znany grunt – wykorzystał go z dużym sukcesem w filmach takich jak JohnWick czy Nobody

Część fanów Splinter Cella może być rozczarowana, że Michael Ironside – kultowy głos Sama Fishera w grach – nie wraca do roli w Deathwatch, zastąpi go w tym Liev Schreiber. Możliwe, że powodem była chęć nadania Fisherowi głosu, który bardziej odzwierciedlał by jego starszy wiek.

Splinter Cell: Deathwatch - plakat

nullUbisoft

Źródło: ign.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Splinter Cell: Deathwatch 
Sam Fisher zwiastun
Powiązane seriale
Splinter Cell: Death Watch

Co o tym sądzisz?
