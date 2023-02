Squid Game - ile potrwają zdjęcia do 2. sezonu? Ta część może należeć do Gi-Huna i Lidera

Fot. Netflix

Squid Game szykuje się na powrót. Serial podbił Netflixa w 2020 roku i fani niecierpliwie czekają na kontynuację. Gwiazda produkcji, Lee Jung Jae, postanowił nie trzymać ich dłużej w niepewności i zdradził nowe informacje na temat 2. sezonu. Co wiemy?

Aktor w rozmowie z Ilgan Sports zdradził, że zdjęcia rozpoczną się latem i zapewne potrwają około 10 miesięcy. Tyle samo czasu zajęło im filmowanie 1. sezonu, a wtedy musieli jeszcze radzić sobie z opóźnieniami, spowodowanymi przez koronawirusa. Jednak Lee Jung Jae zauważył, że 2. sezon Squid Game będzie tworzony na większą skalę, więc prawdopodobnie potrwa to dłużej.

Squid Game - nowe informacje o 2. sezonie

To nie wszystko. Aktor dodał, że grana przez niego postać, Gi-Hun, będzie miał dużo do zrobienia w 2. sezonie. Finał 1. części Squid Game zakończył się w końcu sporym cliffhangerem i chęcią zemsty. W związku z tym Lee Jung Jae liczy na to, że wreszcie będzie mógł dzielić czas ekranowy z kolegą po fachu, Lee Byung Hunem, który gra Lidera.

Tak jak wszyscy widzieli w finale 1. sezonu, głównym wątkiem w 2. sezonie będzie zemsta, a kluczową postacią, która kontrowała wcześniej przebieg gry, była postać Lee Byung Huna, więc wygląda na to, że nasi bohaterowie będą kluczowymi postaciami w następnej historii. Tak naprawdę, ro będzie pierwszy raz, gdy pracujemy raz. Cóż, graliśmy kiedyś oboje w serialu White Nights 3.98, ale nie mieliśmy razem żadnych scen.

