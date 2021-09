Squid Game - czy powstanie 2. sezon? Następny projekt utalentowanego reżysera

Fot. Netflix

Squid Game to koreański serial, który stał się globalnym hitem na Netflixie. Opowiada o dłużnikach, którzy dostają szansę na dobry zarobek przez udział w grach dla dzieci. Szybko jednak okazuje się, że stawka jest o wiele wyższa, niż mogli przewidzieć. Po sukcesie pierwszego sezonu, wiele osób zaczęło zastanawiać się, czy jest szansa na kolejną część. Scenarzysta i reżyser serialu, Hwang Dong Hyuk, w ostatnim wywiadzie dla Variety wyjawił, co myśli nad powstaniem kontynuacji. Przede wszystkim cały proces twórczy był na tyle długi i stresujący, że być może nie jest jeszcze gotowy, by go powtórzyć.

Squid Game - dlaczego proces twórczy był ciężki dla reżysera?

Hwang Dong Hyuk wyjawił w wywiadzie, dlaczego nie spieszy mu się do stworzenia 2. sezonu.

Kiedyś piłem połowę butelki soju, by pobudzić kreatywność. Teraz nie mogę już sobie na to pozwolić. Pisanie było dla mnie cięższe niż zazwyczaj, ponieważ to serial, a nie film. Zajęło mi sześć miesięcy, by stworzyć scenariusz i przepisać na nowo dwa pierwsze odcinki. Wtedy skonsultowałem się z przyjaciółmi, dzięki czemu dostałem wskazówki, co jeszcze mogę ulepszyć.

Squid Game - jest szansa na kolejny sezon, ale...

Nie oznacza to jednak końca serialu. Hwang Dong Hyuk wyznał, że byłby skłonny powrócić do serii, ale na odpowiednich warunkach.

Nie mam rozbudowanych planów na Squid Game 2. Samo myślenie o tym jest dość męczące. Jednak jeśli miałbym się za to zabrać, to na pewno nie samemu. Rozważyłbym skorzystanie z pokoju scenarzystów i zaangażowanie wielu doświadczonych reżyserów.

Co ciekawe, reżyser w tym samym wywiadzie przyznał, że nie jest dobry w pracy zespołowej, jednak próbuje to zmienić. Bardzo prawdopodobne, że przed zaangażowaniem się w sequel, będzie chciał najpierw skupić się na filmach. Szczególnie że już pracuje nad scenariuszem do nowego projektu, który roboczo nazywa się KO Club - skrót do Killing Old Men Club.

Chcielibyście zobaczyć 2. sezon Squid Game?