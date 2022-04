Squid Game - twórca potwierdza powrót dwóch postaci w 2. sezonie

fot. Netflix

Twórca, reżyser i scenarzysta Squid Game Hwang Dong-hyuk w rozmowie z Deadline potwierdził, że na pewno powrócą dwie postacie w zapowiedzianych 2. sezonie hitu Netflix. Są to Gi-hun oraz złoczyńca zwany Front Man.

Squid Game - co wiemy o 2. sezonie?

W rolę Gi-huna wcielał się Lee Jung-jae. Była ona bohaterem Squid Game, który przetrwał wydarzenia i pod koniec sezonu jego powrót był zapowiadany. W rolę czarnego charakteru wcielał się Lee Byung-hun. To on odpowiada za organizację tytułowej gry. Szczegóły ich ról w 2. sezonie nie zostały ujawnione. Ich powrót w 2. sezonie był oczekiwany, ale po raz pierwszy twórca otwarcie to potwierdza.

Przypomnijmy, że wcześniej twórca zapowiadał powrót HoYeon Jung, która miałaby zagrać siostrę bliźniaczkę bohaterki z pierwszego sezonu. Poza tym szczegóły fabularne 2. sezonu nie są znane. Prace nad scenariuszami trwają.

Squid Game pobiło wszelkie rekordy popularności i wyniki osiągnięte w platformie Netflix są poza zasięgiem jakiegokolwiek tytułu. Sam twórca w rozmowie z Deadline ma nadzieję, że sukces Squid Game wyważył drzwi i pozwoli amerykańskim widzom otworzyć się na oglądanie seriali z napisami, bez anglojęzycznego dubbingu. Przez lata był z tym problem, bo zwyczajnie amerykański widz nie chciał oglądać z napisami. Sukcesy Dark, Domu z papieru, Lupina i Squid Game to zmieniły.

Squid Game - data premiery 2. sezonu nie jest znana.