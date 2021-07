Nowy kinowy Star Trek ma reżysera WandaVision. Ruszają prace nad filmem

Źródło: CBS

Jak donosi Deadline, Matt Shakman podpisał kontrakt na stworzenie nowego filmu w świecie Star Treka dla Paramount Pictures i Bad Robot J.J. Abramsa. Shakman zdobył wielkie uznanie stojąc za kamerą wszystkich odcinków serialu WandaVision, który w 2021 roku zdobył 23 nominacje do nagród Emmy. Wcześniej zdobywał doświadczenie przy serialach Wielka, Fargo i Gra o tron.

Według informacji portalu jest to zarazem zielone światło na realizacje i w końcu Star Trek powróci do kin. Prace na planie mają ruszyć wiosną 2022 roku. Autorkami scenariusza są Lindsey Beer i Geneva Robertson-Dworet, czyli pierwszy raz w historii tego uniwersum za tekst odpowiadają same kobiety.

Żadnych szczegółów nie ujawniono. Nie wiemy więc, czy jest to kontynuacja trzech kinowych filmów ze znaną widzom obsadą, czy kompletnie nowa historia.

Ostatni film serii Star Trek: W nieznane był w kinach w 2016 roku. Przez te lata trwały prace nad projektemQuentina Tarantino ze scenariuszem Marka L. Smitha oraz drugim Noah Hawleya, twórcy Fargo. Nie wiadomo, czy zostaną one kiedykolwiek zrealizowane.

Star Trek 4 - premiera 9 czerwca 2023 roku.